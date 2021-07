दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे पर ऐलान किया था कि अगर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सत्ता मिलती है तो वह 300 यूनिट का मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी। ऐसे में कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा- ‘अगर अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लोगों से कुछ वादा कर रहे हैं तो मतलब वह उसे वो पूरा करेंगे। वह झूठे नहीं हैं दिल्ली में वह इस बात को साबित कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट सीएम साहब!’

केआरके के इस पोस्ट पर ढेरों लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। कुछ लोग केआरके की बात को सही कहने लगे तो किसी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। टेकविक नाम के अकाउंट से कमेंट आया- ‘ये सच है! हम दिल्लीवालों ने उनकी सर्विस देखी हुई है। उनकी राजनीति उन जुमला और फेकू पार्टी वालों से तो अच्छी है।

मिश्रा नाम के यूजर ने कहा- कोरोना के दौरान जिन डॉक्टर्स की जान चली गई उनको कंपंसेट करने का वादा किया था केजरीवाल ने, 1 करोड़ देने का वादा किया था, कितना निभाया उन्होंने? थारा ताऊ नाम के यूजर ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा- ‘दिल्ली में कौन सा नया अस्पताल बनवाया बताना जरा?’ आरफा नाम की यूजर ने कहा- सर जी वो अरविंद केजरीवाल हैं, नायक फिल्म के अनिल कपूर नहीं।

If @ArvindKejriwal is promising something to people of #Uttarakhand Means he will do that. He is not a liar and he has proved it in Delhi. All the best CM Saheb!

