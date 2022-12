Modi Ji is ruling #Gujarat for almost last 30Yrs n Gujarat has to pay back loan of ₹4.2 lakh Crores. तो अगर Modi जी गुजरात में आमदनी अठन्नी, ख़र्चा रुपया नहीं करते, तो आज इतना भारी भरकम कर्ज़ा नहीं होता! If he is doing something then how can he stop others from doing the same?