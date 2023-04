शहनाज गिल का जिक्र कर बॉलीवुड अभिनेता ने सारा अली खान पर साधा निशाना, बोले- तरस आता है बेचारी पर!

कमाल राशिद खान ने हाल ही में ट्वीट करते हुए सारा अली खान पर निशाना साधा है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram