बॉलीवुड सेलेब्स लगातार फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर केआरके ने भी अपने ऑफीशियल अकाउंट से किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर दो ट्वीट किए। अपने पोस्ट में कमाल आर खान (KRK) ने कहा- ‘मुझे लगता है राकेश टिकैत ने सरकार के साथ मिलकर तोड़-पानी कर लिया है। ऐसे में उसने मोदी गवर्नमेंट को 2020 से लेकर टिल अक्टूबर 2021 तक का समय दे दिया। उसे पता है कि किसान जल्दी थक जाएंगे और वापिस घर चले जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि हर राजनेता बिकाऊ है और टिकैत तो मशहूर है इस मामले में।’

इस के बाद एक्टर ने अपने अगले ट्वीट में कहा- ‘JP किसान आंदोलन भी वैसा ही आंदोलन था, जैसे की आज का किसान आंदोलन है! उस वक़्त इंदिरा गांधी ने किसानों पर ना गोलियां चलवाई थी और ना ही आंसू गैस के गोले! ना ही किसानों को रोकने के लिए सड़कें खुदवाई गई थी, ना ही कीलें बिछाई गई थी! और किसानों ने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया था!’

कमाल आर खान के इस पोस्ट को देख कर लोगों ने भी कमेंटबाजी करना शुरू कर दिया। विजिटर नाम के अकाउंट से एक यूजर ने लिखा- बेटा, उसने 2 अक्टूबर तक का समय इसलिए दिया है क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है। अब 3 बड़े स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं, असम, बंगाल और तमिलनाडु। वो 2 अक्टूबर तक बैठे बैठे हर इलेक्शन के टाइम पर नौटंकी बढ़ा देगा। पुनीत रत्नाम नाम के एक शख्स ने कहा- बिलकुल सही कहा सर आपने, लेकिन हर चीज की अति होती है। जर्मनी में भी हिटलर था, राष्ट्रवाद के नाम पर वहां की 90% जनता हिटलर को पूजती थी। फिर हिटलर का राष्ट्रवाद तानाशाह में बदला। उसके मरने पर 90% जनता ने जश्न मनाया था।

I think #RakeshTikait has done तोड़-पानी with government, So he has given time to govt to withdraw #FarmBills2020 till October 2021. He knows that #Farmers will get tired Soon and go back home. ये तो सभी जानते हैं, कि हर राजनेता बिकाऊ है! और टिकैत तो मशहूर है इस मामले में!

