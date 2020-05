बॉलीवुड एक्टर केआरके उर्फ कमाल आर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में केआरके ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का मज़ाक उड़ाया है। केआरके ने वीडियो शेयर कर लिखा, ‘हाहाहा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को यही पता नहीं कि देश का श्रम मंत्री कौन है। ये सच में मजाक है। बीजेपी को तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए।’

हाहाहा @BJP4India के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को यही पता नहीं कि देश का श्रम मंत्री कौन है! It’s really a joke. #BJP should fire him immediately! pic.twitter.com/uOsG09eckw

— KRK (@kamaalrkhan) May 29, 2020