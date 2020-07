केआरके ने कहा-सपने में कोई सांड़ पीछा कर रहा था लोगों ने पूछा सलमान खान तो नहीं थे

बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआरके (KRK)उर्फ कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन अपने ट्वीट्स के जरिये सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार केआरके अपने ट्वीट्स के बाद ट्रोल होने लगते हैं, तो कई बार वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ से ट्विटर पर भिड़ जाते हैं। हाल ही में केआरके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर कर लिखा, ‘कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं झुग्गियों में दौड़ रहा था और एक सांड़ मेरा पीछा कर रहा था। इसका क्या मतलब है।’ केआरके के इस ट्वीट पर लोगों ने उनसे मज़े लेते हुए इसे सलमान खान से जोड़ दिया।

Last night I saw a dream that I was running in the slums and a bull was chasing me.

What’s meaning of this?

— KRK (@kamaalrkhan) July 13, 2020