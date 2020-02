बॉलीवुड एक्टर कमाल खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। एक्टर ने ट्रंप के सोमावार को आगरा जाने और ताजमलह के दीदार पर मोदी से सवाल किया कि जब वह मुगलों को अपना दुश्मन मानते हैं तो फिर एक मुगल द्वारा बनाए गए ताजमहल को क्यों दिखाना चाहते हैं?

कमाल खान ने ये सवाल ट्विटर पर किया। एक्टर ने ट्वीट किया, मैं वास्तव में समझ नहीं सकता कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप को ताजमलह क्यों दिखाना चाहते है जो एक मुगल द्वारा बनाया गया है। जबकि बीजेपी मुगलों को अपना दुश्मन मानती है।

एक्टर के इस ट्वीट पर यूजर्स काफी भड़क गए और ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि मुगल ताजमहल बनाने के लिए पैसे मुगल से नहीं लाया था पैसे तो हिंदुस्तान का ही था। तो एक अन्य यूजर ने लिखा, अच्छा तो ताजमहल को बनाने वाले मजदूर भी मुगल थे क्या??

एक अन्य यूजर ने जवाब में लिखा, सचमुच लगता है मुग़ल में इतना दम है कि इतना बड़ा ताजमहल बना सके? दुबई , इराक, ईरान में क्यो नही है? एक और यूजर ने लिखा कि बोल तो ऐसे रहो हो जैसे मुगल पैसे अफगान या तुर्की से ले कर बनावाए हों। भारत के पैसे से भारत में बनवाया।

गौरतलब है कि सोमवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं ट्रंप का कार्यक्रम 36 घंटे का रहेगा जिसमें वह पहले अहमदाबाद, आगरा और आखिर में दिल्ली का भ्रमण करेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को शाम साढ़े चार बजे खेरिया हवाई अड्डे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उनके आगमन पर स्वागत करेंगे। इस दौरान लगभग 350 कलाकारों का एक समूह प्रस्तुति भी देगा। शहर, विशेष तौर पर उस 13 किलोमीटर लंबे रास्ते पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसका इस्तेमाल ट्रंप के काफिले द्वारा हवाई अड्डे से ओबेराय अमरविलास होटल और ताजमहल और उसके आसपास जाने के लिए किया जाएगा।

I really can’t understand, why PM Modi Ji does want to show #TajMahal to #Trump which was built by a #Mughal, while #BJP considers #Mughals enemies of #Bhakts! #TrumpIndiaVisit

— KRK (@kamaalrkhan) February 23, 2020