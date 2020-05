बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके ने ट्वीट कर लॉकडाउन (Lockdown) के कारण हो रही दिक्कतों के चलते मजदूरों की फोटो शेयर कर सरकार पर निशाना साधा है। केआरके ने पीएम मोदी (Pm Modi) पर तंज कसते हुए लिखा, ‘ये सरासर पाकिस्तान की साजिश है, जो आज करोड़ों हिंदुस्तानी गरीब लोगों सड़कों पर कुत्ते बिल्ली की तरह धक्के खाकर हैं। वरना भारत तो अपने देश के लोगों की सुरक्षा करने में समर्थ है। ये सब पाकिस्ता, बांग्लादेश, नेपाल, श्रींलंका और अन्य जगहों पर क्यों नहीं होता है।’

Ye Sarasar Pakistan Ki Sazish hai, Jo Aaj Karodo Hindustani Greeb Log Sadkon Par Kutte Billi Ki Tarah, Dhakke Khakar Mar Rahe Hain. Otherwise Indian govt is capable enough to take care of its people. Why, it hasn’t happened in Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka etc? pic.twitter.com/ElRVDEW3OR

मोदी सरकार के खिलाफ अपने इस ट्वीट के बाद अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाने वाले एक्टर कमाल आर खान इस बार भी बच नहीं पाए और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। एक यूयर ने लिखा, ‘ भारत की आबादी और आप जिन देशों की बात कर रहे हैं वहां की आबादी में बहुत बड़ा अंतर हैं। यहां चीजें मैनेज करने में अच्छा खासा समय चाहिए होता है।’ एक अन्य यूजर ने केआरके को ट्रोल करते हुए लिखा, सरकार कुछ करना भी चाहे तो लोग उसमें भी कमियां निकालने चले आते हैं।’ वहीं एक अन्य यूजर ने रीट्वीट किया, ऐसे तो अमेरिका में भारत से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसिस हैं तो क्या वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे है। पूरी जानाकरी के बिना ज्ञान नहीं देना चाहिए।’

Are Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan having more money than India? No. Those countries are more strong than India? No!Then why poor ppl of those countries are not on roads but Indians are?

Just because of better management by their educated, and clever rulers.

— KRK (@kamaalrkhan) May 16, 2020