रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) और उनकी पत्नी पर कथित हमले का मामला गरमा गया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं। इस बीच, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके ने अर्णब गोस्वामी पर हुए इस हमले पर तंज कसते हुए उनपर निशाना साधा है।

कमाल आर खान ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘मेरे प्रिय अर्णब गोस्वामी मेरी आपकी कांग्रेस से जो लड़ाई चल रही है उससे कुछ भी लेना देना नही है। लेकिन कृपा करके आप ड्रामा करना बंद करें। मुम्बई में कोई भी 25 हजार में अपनी कार पर पत्थर फिकवा सकता है और 50 हजार में कोई भी जुलूस निकलवा सकता है। जनता को पागल मत समझो दोस्त।’ कुछ ही देर मे केआरके का ये ट्वीट वायरल हो गया और यूजर्स जमकर इसपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

My dear #ArnabGoswami I have nothing to do with ur fight with congress. But pls stop ur drama of attack on ur car. Mumbai main ₹25 thousand main, Koi Bhi Apni Car Par Patthar Fikwa Sakta Hai! ₹50 thousand Main, koi Bhi Juloos Nikalwa Sakta Hai! Public Ko Pagal Mat Samjho Dost.

