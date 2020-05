बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके ने ट्वीट कर सलमान खान पर निशाना साधा है। केआरके ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए बॉलीवुड के दबंग खान पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि वो जल्द ही सलमान खान के खिलाफ सबूत के तौर पर एक वीडियो रिलीज करेंगे।

केआरके ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं दुनिया को यह बताने के लिए वीडियो जारी करूंगा कि सल्लू भाई मुझे कैसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे सल्लू भाई अपने सभी दोस्तों को मुझे गाली देने को कह रहे हैं। लेकिन श्री सल्लू, आप कभी भी मुझे ईमानदारी से रिव्यू करने से रोक नहीं सकते। अपने आप को सुपर स्टार कहना बंद कर दें, यदि आप KRK के रिव्यू का भी सामना नहीं कर सकते।’

I will release the video to tell the world, how Sallu Bhai is trying to harass me? How Sallu is asking all his friends to abuse me. But Mr Sallu, u still can’t stop me from giving honest review. And stop calling urself super star, if u can’t face #KRK ’s review also. U r insecure.

केआरके ने एक अन्य ट्वीट में लिखा मेरी लोगों से गुजारिश है कि मेरे सल्लू भाई के गाने TereBina के रिव्यू की जाँच कर लें, मैंने रिव्यू में कहा है कि 30-40 मिलियन लोग इस गाने को देख सकते हैं। और अब तक 28 मिलियन इसे देख चुके हैं। मतलब मैं 100% सही हूं। अगर सल्लू और उनके चमचों को लगता है कि मेरी समीक्षा गलत है, तो उन्हें लोगों को इसे देखने के लिए कहना चाहिए और मुझे गलत साबित करना चाहिए।

People pls check my review of Sallu song #TereBina, I said 30-40 million people can watch it. And till now 28 millions have watched it. Means I am 100% correct. If Sallu and His Chamchas think that my review is wrong, then they should ask ppl to watch it and prove me wrong.

