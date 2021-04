कोविड-19 के कारण बदहाल देश के आम नागरिक भारत सरकार से खासे नाराज़ हैं। ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड न मिलने और समुचित इलाज के अभाव में मरने वालों के परिजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग मोदी सरकार को महामारी से निपटने में नाकाम बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (KRK) ने कोरोनावायरस से त्रस्त भारत के हालात के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है।

केआरके ने अपने हालिया ट्वीट में लिखा है, ‘मोदी जी ने बार- बार कहा कि मैं वो करूंगा जो देश में 70 सालों में नहीं हुआ। और मोदी जी ने कर के दिखा दिया। देश तो बर्बाद किया ही, साथ ही देशवासियों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ भी दिया। और इनमें सबसे ज्यादा भक्त ही हैं।’

केआरके ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, ‘ऐसा पहली बार है जब सभी लोग सच बोल रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ बेवकूफ बनाना जानती है। इस सरकार के सारे दावे झूठे और कागजी हैं।’

नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरोना से जूझते देश को संबोधित किया था। हालांकि अपने संबोधन में उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की जिसकी कई लोगों ने आलोचना की। केआरके ने इस मसले पर भी अपनी टिप्प्णी की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘क्या आपने पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो टीवी पर आकर ये कह दे कि भाइयों, बहनों आप लोग अपना अपना देख लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता।’

केआरके ने नरेंद्र मोदी की तुलना सलमान खान से करते हुए लिखा, ‘वास्तव में हमारे पीएम सलमान खान की तरह बन गए हैं, पूरे घमंडी जो खुद को तो सुपरस्टार मानते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि वो सुपरफ्लॉप हैं।’

Actually our PM has become like Salman Khan full arrogant, consider himself superstar but in reality super flop.

— KRK (@kamaalrkhan) April 23, 2021