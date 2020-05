बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। केआरके (KRK) ने हाल ही में एक ट्वीट कर पीएम मोदी (Pm Modi) पर तंज कसा है। केआरके ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया इसलिए मोदी जी भारत को 70 साल पीछे ले जाकर शुरू से विकास करेंगे। सुपर सर शानदार सर मैं वास्तव में इस तरह के सराहनीय कार्य के लिए मोदी जी के साहस और समर्पण को सलाम करता हूं’

कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है और उनके ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘काश ये मुमकिन हो जाय। मगर मुसीबत ये, कि 70 सालों में ग़द्दारों ने बहुत तरक्की कर ली और अपनी जड़ें गहरे तक जमा ली हैं। अब दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, साज़िशों से भी लड़ना पड़ रहा है और देश को आगे ले जाने की चुनोतियाँ भी हैं। ख़ैर, तुम परेशान मत होना, देश सुरक्षित हाथों में है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘केआरके आप कभी मेरा रिप्लाई नही करते हो बस एक बार बता दो इतनी गालियां सुनने की आदत कैसे पड़ी आपको।’

Congress Ne 70 Saal Main Kuch Nahi Kiya! Isee Liye Ab Modi Ji India Ko 70 Saal Peeche Le Jaakar, Shuru Se Vikas Karenge! Superb sir. Brilliant sir

I really love courage and dedication of Modi Ji for such a commendable work.

— KRK (@kamaalrkhan) May 8, 2020