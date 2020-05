बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। केआरके आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बने रहते हैं। कमाल आर खान ने केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-1 किए जाने पर तंज कसा है। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, ‘इसलिए आज सरकार ने #Lockdown को लगभग समाप्त कर दिया है! भारत 1 जून 2020 से खुलेगा, जब देश में लगभग 2 लाख कोरोनोवायरस रोगी होंगे। लगभग 2000 लोगों की मृत्यु अनियोजित लॉकडाउन की वजह से हो चुकी है।’

So today government has Surendered n almost finished the #Lockdown ! India will open from 1 June 2020, when approx 2 lakh #coronavirus patients are in the country. Approx 2000 people died coz of unplanned #Lockdown . Will govt accept the mistake? Never! It was problem of poor only.

कमाल आर खान ने सरकार पर तंज कसते हुए आगे लिखा, ‘क्या अब सरकार अपनी गलती मान लेगी? कभी नहीं क्योंकि यह केवल गरीबों की समस्या थी।’ इससे पहले केआरके ने एक अन्य ट्वीट कर मोदी सरकार के एक वर्ष की सफलता का जश्न मना रहे लोगों पर निशाना साधा था। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, ‘क्या वास्तव में कुछ लोग मोदी सरकार के एक वर्ष की सफलता का जश्न मना रहे हैं ? क्या आप लोग गंभीर हैं? क्या आप वास्तव में गंभीर हैं? जब गरीब लोग सड़कों पर और गाड़ियों में कीड़े की तरह मर रहे हैं। यहां तक कि लोग अस्पतालों में कोरोनोवायरस से मर रहे हैं! आप जश्न मना रहे हैं। अविश्वसनीय!’

Govt is celebrating success of one year of Modi’s rule. Really? Are you people serious? Are you ppl really serious? When poor people are dying on roads and in trains like insects. Even people are dying in the hospitals from #coronavirus! You are having celebrations. Unbelievable!

— KRK (@kamaalrkhan) May 30, 2020