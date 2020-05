बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके ने ट्वीट कर लॉकडाउन (Lockdown) के कारण हो रही दिक्कतों के चलते सरकार पर निशाना साधा है। केआरके ने पीएम मोदी (Pm Modi) पर तंज कसते हुए लिखा, ‘यदि लोग और छोटे बच्चे भोजन के बिना सड़कों पर मर रहे हैं, तो यह वास्तव में अमानवीय कृत्य है। लॉकडाउन को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए तभी लगभग 1 करोड़ लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। आप केवल रजिस्ट्रेशन और कुछ गाड़ियों द्वारा इन लोगों को नहीं भेज सकते हैं।’

कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है और उनके ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने केआरके को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘सर क्या आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘दुबई में बैठकर कुछ भी कहना बहुत आसान है। आपका काम है दुबई में बैठे रहो और सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करो।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘समस्याएं मत बताओ उसका समाधान बताओ।’

If people and small children are dying on the roads without food, then it’s really inhuman act. #Lockdown should be finish immediately then only approximately 1Cr ppl will be able to reach to their homes. You can’t send these people by registration and few trains only! Pls pls

