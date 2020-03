कोरोना वायरस (Coronavirus) ने भारत ही नही बल्कि पूरे विश्व में कोहराम मचाकर रखा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है जिसके चलते पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों में रह रहे मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं और अपने-अपने घरों की ओर लौट रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मजदूरों के पैदल पलायन करने का वीडियो खूब वायरल हो रहे है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने वायरल हो रहे इन वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमाल आर खान ने ट्वीट कर लिखा,’इस लॉकडाउन का क्या फायदा है? मदद करने की बजाय सरकार इस बुरे समय में लोगों को परेशान कर रही है। अगर आप नहीं जानते, यह कैसे करना है तो मत करो!’

कमाल आर खान ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है वीडियो में मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। कई राज्यों की सरकारों ने पलायन करने पर मजबूर लोगों की सहायता के लिए बस चलाने का भी फैसला किया है ताकि उनको सुरक्षित उनके निवास स्थान तक पहुंचाया जा सके।

What’s the use of this #lockdown? Govt is harassing ppl during this bad time instead of helping them! If you don’t know, how to do it then don’t do it! #coronavirusindia pic.twitter.com/fvNRKaNEdC

— KRK (@kamaalrkhan) March 27, 2020