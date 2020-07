बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। केआरके आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बीच कमाल आर खान ने ट्वीट कर लोगों को इस ईद पर कुर्बानी न देने की सलाह दी जिसके चलते वो एकबार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए।

केआरके ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं सभी लोगों से इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि इस ईद पर कुर्बानी के लिए बकरा न खरीदें बल्कि इसकी जगह उसी पैसे से दूसरों की मदद करें।’ केआरके के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, ‘मैं आपसे सहमत हूं, हमें जरूरतमंद लोगों को जो कुछ भी हम कर सकते हैं, देने की जरूरत है, लेकिन एक जानवर की बलि देना मुसलमानों के लिए एक अनुस्मारक है कि वे जहां भी जरूरत है वहां सब कुछ त्याग कर सकते हैं। एक जानवर का बलिदान करने का मतलब यह नहीं है कि हम जरूरतमंदों की मदद नही करेंगे।’

I request to all the people to not buy #BAKRA to kill on #EidAlAdha! We can do charity instead to kill an animal.

