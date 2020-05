बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। केआरके आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बने रहते हैं। कमाल आर खान ने गरीबों को लेकर ट्वीट किया और कहा कि इतनी गरीबी के बावजूद वो शादी कैसे कर सकते हैं। अपने इस ट्वीट के बाद केआरके ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने लगे।

केआरके ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं इन गरीबों को भी नहीं समझ सकता। जबकि वे प्रति माह केवल 10-15 हजार रुपये कमा रहे हैं, फिर भी उनकी पत्नी और 3-4 बच्चे हैं। क्या वे गंभीर हैं? यह क्या है? वे कैसे शादी कर सकते हैं, जब वे खुद के लिए भी पर्याप्त कमाई नहीं कर रहे हैं। अविश्वसनीय!’ केआरके के इस ट्वीट पर एक यूजर ने उन्हें जवाब दिया और लिखा, ‘जो कम पैसा कमाते है उनका शादी का हक़ छीन रहे हो क्या?’

I can’t understand these poor people also. While they are earning only 10-15 thousand rupees per month still they are having wife and 3-4 children. Are they serious? What’s this? How can they get married, when they are not earning enough for themselves also. Unbelievable!

— KRK (@kamaalrkhan) May 28, 2020