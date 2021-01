बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान ने कुछ दिन बॉलीवुड को अलविदा कहते हुए मौलवी मुफ्ती अनस से शादी की है। सना खान अकसर सोशल मीडिया पर मुफ्ती अनस के साथ फोटो पोस्ट करती रहती हैं। अब बॉलीवुड एक्टर कमाल खान ने सना खान पर निशाना साधा है।

कमाल खान ने सना खान पर निशाना साधते हुए लिखा है,’सना खान ने बॉलीवुड छोड़ दिया और एक मौलवी से शादी कर ली क्योंकि इस्लाम में नाच, गाना, न्यूज़, फिल्म आदि हराम हैं। पर वो न्यूज़ और बॉलीवुड में रहने के लिए हर दिन फोटो,वीडियो आदि पोस्ट करती रहती हैं। यह सबूत है कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब और डेसपरेट हैं। कितने लंबे समय तक यह शादी चल पाएगी ?’

कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है,’शक्ल अच्छी न हो तो कम से कम आदमी को सुबह सुबह बातें तो अच्छी करनी चाहिए। तुम कौन होते हो किसी की पर्सनल लाइफ को जज करने वाले कि किसको क्या करना चाहिए,नहीं करना चाहिए। किसकी शादी कबतक चलेगी, नहीं चलेगी ? ‘ वही एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है,’कम ऑन ब्रो, उनकी शादी जिंदगी भर चले और जो वो कर रही हैं उनकी इच्छा है। इतने जजमेंटल मत बनो।’

Sana khan left Bollywood n married with a Maulvi because Naach, Gaana News, films etc are HARAAM in Islam. But she is posting her photo, video etc everyday to remain in news n Bollywood. It’s proof that she is mentally disturbed and desperate. How long this marriage can survive?

