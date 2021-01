बॉलीवुड एक्टर कमाल खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वो हर समसामयिक मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करते हैं। कमाल खान मोदी सरकार और बीजेपी पर काफी हमलावर रहते हैं। अब कमाल खान ने बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। कमाल खान ने कहा है अगर वो अक्षय को कनाडाई न साबित करता तो वो मुझे डायरेक्टर बना देते।

कमाल खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’मुझे सिर्फ अक्षय कुमार की आलोचना करने का पछतावा है। अगर मैं उन्हें कनाडाई ना साबित करता! अगर मैं अक्की की हीरोइन के बारे में बात नहीं करता! अगर मैं अक्की की 10-15 वाहियात फिल्मों को मास्टरपीस बोल देता तो अक्की मुझे अपनी फिल्म का डायरेक्टर बना देते!’

कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। रोहित भल्ला नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’सही कहा, फरहाद को क्यों बार-बार डायरेक्टर बना देते हैं, जबकि वो डायरेक्टर का मतलब ही नहीं जानता।’ प्रेम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’भाई अक्की को छोड़ो, दो-चार दोस्त भी हैं तुम्हारे बॉलीवुड से वो क्यों नहीं बना देते तुमको डायरेक्टर उसके लिए टैलेंट भी होना चाहिए।’

My only regret in Bollywood is criticism of #AkshayKumar!

Agar Main Akki Ko Canadian Sabit Nahi Karta. Agar main Akki ki heroines Ke Baare Main Baat Nahi Karta! Agar main Akki Ki 10-15 Waahiyat films Ko master piece Bol Deta, Toh Akki Mujhe Apni film ka director Bana Deta!

— KRK (@kamaalrkhan) January 9, 2021