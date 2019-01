बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी नई फिल्म ‘चीट इंडिया’ को लेकर सुर्खियों बने हुए हैं। वह अपनी फिल्म के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैंस से फिल्म देखने की अपील कर रहे हैं। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे इमरान हाशमी की फिल्म ‘चीट इंडिया’ शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर बनी है। फिल्म के प्रचार के लिए इमरान हाशमी एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मीडियाकर्मियों ने उनसे फिल्म से जुड़े विषय पर सवाल पूछे। जानना चाहिए कि फिल्म में इमरान राकेश सिंह नाम के एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट दिलवाने के नाम लाखों की ठगी करता है।

मीडियाकर्मियों ने इमरान हाशमी ने ऐसा ही सवाल पूछा लिया। बॉलीवुड एक्टर से असल जिंदगी में भारत के दो सबसे बड़े चीटर्स के नाम बताने को कहा। इसपर इमरान ने माल्या और मोदी का नाम लिया। हालांकि कोई मोदी नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना जोड़ ले, इसलिए उन्होंने दोबारा साफ करते हुए कहा, ‘माल्या और मोदी…नीरव मोदी।’ उन्होंने आगे कहा कि तीसरा चीटर राकेश सिंह है।

इमरान हाशमी के कार्यक्रम के छोटे से हिस्से का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायल हो रहा है। ईशा अग्रवाल वीडियो शेयर कर लिखती हैं, ‘इमरान हाशमी ने विजय माल्या और मोदी को दो बड़े चीटरों का नाम दिया है। यहां तक की ठाकरे भी इससे सहमत हैं।’ बॉलीवुड लाइफ से ट्वीट कर लिखा गया, ‘इमरान हाशमी ने दो सबसे बड़े चीटर्स के नाम का खुलासा किया।’ तैमूर जमान ने वीडियो शेयर कर लिखा, ‘सवाल- भारत के सबसे बड़े चीटर्स? जवाब..।’

. @emraanhashmi reveals the biggest cheater of India #CheatIndia #Thackeray pic.twitter.com/OdCAHhdMJH

Emraan Hashmi names Vijay Mallya and Modi as the two biggest cheaters! Even #Thackeray agrees. #CheatIndia pic.twitter.com/hPv6PHXtXA

— Isha Agrawal (@ishaAgrawal786) January 5, 2019