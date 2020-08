बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। धर्मेंद्र आए दिन कोई न कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं। इस बीच बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘दोस्तों, बारिश नहीं होती, तो ड्राइव पर निकल जाता हूं। प्रैक्टिस कर लेता हूं, निशानेबाजी की। आपकी प्यारी प्रतिक्रिया के लिए प्यार।’

धर्मेंद्र के इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। सुनीता नाम की एक यूजर ने लिखा, ‘प्रणाम धर्म जी। आप पशु पक्षियों को नहीं मार सकते ,इतना विश्वास है आप पर। आप बहुत ही सरल हृदय हैं ,नर्म दिल हैं । मैं जानने को उत्सुक हूं कि आपने निशाना किस पर लगाया?’ भरत ने लिखा, ‘हम आपसे बहुत प्यार करते हैं धर्म जी लेकिन आपसे निवेदन है कि पशु पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं।’ धर्मेंद्र ने इस यूजर को जवाब देते हुए लिखा, ‘मुझे हंटिंग से नफरत है। वीडियो मेें मेरी पहली लाइन को सुनें।’

वीडियो में धर्मेंद्र कह रहे हैं, ‘ये रेंज बहुत सेफ है, यहां मैं प्रैक्टिस करता हूं कभी-कभी। मुझे हंटिंग से नफरत हैं, लेकिन मैं निशाने पर निशाना मार लेता हूं। अच्छी रेंज है मेरे पास, कभी-कभी प्रैक्टिस कर लेता हूं। अच्छी बात है ना। आप सोच रहे होंगे, इस उम्र में भी प्रैक्टिस करता है यार। जिंदगी यही है, मर्दों की तरह जियो।’ वीडियो में धर्मेंद्र काफी जोश में नजर आ रहे हैं वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं।

