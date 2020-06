बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और कांग्रेस नेता शशि थरूर ट्विटर पर अक्सर एक -दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। एक बार फिर दोनों ट्विटर पर आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अनुपम खेर का एक पुराना ट्वीट शेयर किया है जिसपर एक्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसपर शशि थरूर ने भी पलटवार किया है।

दरअसल शशि थरूर ने एक्टर अनुपम खेर का साल 2012 के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें अनुपम खेर एक कोट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हमेशा सरकार के खिलाफ रहना चाहिए। अनुपम खेर ने तब एडवर्ड एबे का एक मशहूर कोट ट्वीट किया था जिसमें लिखा था- एक देशभक्त को हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

शशि थरूर ने अनुपम के इस पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, धन्यवाद अनुपम खेर। आपके साथ पूरी तरह से यहां सहमत हूं। इस दौरान उन्होंने मार्क ट्वेन के एक उद्धरण का हवाला देते हुए लिखा, देशभक्ति आपके देश में हर समय और आपकी सरकार का समर्थन करती है।

शशि थरूर द्वारा अनुपम के इस ट्वीट को दोबारा शेयर करने पर एक्टर ने नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस नेता पर अपनी भड़ास निकाली है। अनुपम खेर ने शशि थरूर को टैग करते हुए लिखा, ‘प्रिय शशि थरूर आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढकर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये न केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है। मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था वह आज भी भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं और ये बात आप जानते हैं।’

अनुपम खेर की इस प्रतिक्रिया के बाद शशि थरूर चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने एक्टर पर पलटवार करते हुए लिखा, डियर अनुपम खेर। तो आपके 2012 के ट्वीट को कोट करना नीचे गिराता है लेकिन आप उस सरकार के बारे में क्या कहेंगे जो केवल 1962, 1975 और 1984 को कोट करती रहती है। यह भी बेरोज़गारी और दिमाग़ी कंगाली का अंतिम प्रमाण है? मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए हैं वह आज भी अपनी नाकामयाबी दिखा रहे हैं भारत के सीमे में।

. Dear @anupamPKher: So my quoting your 2012 tweet is stooping low; what would you say about a Govt that only quotes 1962,1975& 1984? यह भी बेरोज़गारी और दिमाग़ी कंगाली का अंतिम प्रमाण है? मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए हैं वह आज भी अपनी नाकामयाबी दिखा रहे हैं भारत के सीमे में.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 28, 2020