बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अनुपम बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हैं। अनुपम खेर कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर राजनीति से नाराज दिखे और कांग्रेस के नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) की क्लास लगाई। शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा था- ‘धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए खड़े होने पर कांग्रेसियों की कश्मीर से लेकर केरल तक हत्या की जा रही है। मैसेज साफ है- ‘कांग्रेस मुक्त भारत।’

शशि थरूर के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, ‘प्यारे शशि थरूर जी आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आपकी सोच को क्या हो गया है? ऐसे हालातों में जब एक आतंकवादी किसी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मार रहा है, वो भारतीय कहलाता है। ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर। घुमा फिराकर बात को कहने का क्या तरीका है। संगत का इतना बुरा असर।’

O dear @ShashiTharoor!! You are such an educated person. What has happened to your thinking? In this scenario when a terrorist kills anyone from Kashmir to Kanyakumari, he kills an INDIAN. Not a political party member. What a twisted thing to say!! संगत का इतना बुरा असर!!