बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (anupam kher) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कोई न कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। कोरोनावायरस (coronavirus) की वजह से देशभर में

जारी लॉकडाउन के बीच अभी कुछ समय पहले अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने अपने बीते दिनों का किस्सा शेयर किया है जब कामयाबी उनके दिमाग पर चढ़ गई थी।

अनुपम ने इस वीडियो को ‘खुद से बातचीत’ नाम दिया। इस वीडियो में अनुपम ने कहा,’शुरुआती दिनों में जब मुझे कामयाबी मिली तो फिर वो मेरे दिमाग पर चढ़ गई थी। मेरा दिमाग सफलता को पचा नही पा रहा था। उन दिनों हम मद्रास में शूटिंग कर रहे थे और वहां पर हम एक होटल में टहरे हुए थे। इस दौरान मेरे कमरे का एसी नही चल रहा था जिसके बाद मैंन वहां पर काफी बवाल खड़ा कर दिया और कहा कि बिना एसी के मैं शूटिंग के लिए कैसे तैयारी करुंगा। आप लोगों को थोड़ी सी तो समझ होना चाहिए।’

Conversations with myself;

Sometimes life teaches you it’s best lessons unexpectedly. One such lesson was taught to me by none other than @SrBachchan ji. Thank you Sir! Watch it here and remember that this #Lockdown will also ultimately teach us millions of things! Jai Hopic.twitter.com/aXjNqcSLkN

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 12, 2020