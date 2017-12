पोर्न वेबसाइट पर उपलब्ध है अनुपम खेर की यह फिल्म, एक्टर की दरख्वास्त- ना हटाई जाए

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर की एक फिल्म इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल हॉलीवुड फिल्म ‘द बिग सिक’ को किसी ने पोर्न साइट ‘पोर्नहब’ पर अपलोड कर दिया है। इसमें फिल्म खेर में ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म कुछ महीनों पहले ही रिलीज हुई थी। अब ये फिल्‍म पॉर्न साइट पर धमाल मचा रही है। हाल में फिल्म के अन्य एक्टर कुमैल नान्जियानी ने ट्विटर पर इसकी बात की जानकारी दी है।

उन्होंने मजाकिया में अपने ट्वीट में लिखा है, ‘जो लोग यह फिल्म पूरे परिवार के साथ देखना चाहते हैं। अगर उनके पास अमेजन का प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं और वो इसे खरीद नहीं सकते है। तो पूरी फिल्म पोर्नहब पर उपलब्ध है। बस यह नहीं पूछना मैं यह कैसे जानता हूं। यह मजाक नही है।’

हालांकि उनके ट्वीट पर पोर्न वेबसाइट ने तुंरत संज्ञान लेते हुए इसका जवाब दिया है। वेबसाइट ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘हम इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं।’ इस कुमैल ने फिर चुटकी लेते हुए लिखा कि वो नहीं चाहते कि यह फिल्म उस पॉर्न वेबसाइट से हटाई जाए।

बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक माइकल शॉल्टर ने किया है। फिल्म हास्य व्यंग पर आधारित है। 14 जुलाई 2017 को रिलीज हुई इस फिल्म में पाकिस्तानी मूल के एक्टर और कॉमेडियन कुमैल नान्जियानी मुख्य भूमिका में हैं।

देखें ट्वीट्स-

For those of you who wanna watch #TheBigSick with your families & don’t have Amazon Prime or can’t afford to purchase it:

The whole movie is available on pornhub.

Don’t ask me how I know.

It’s under “interracial.”

This is not a joke.

— Kumail Nanjiani (@kumailn) December 24, 2017