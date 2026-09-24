बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुश्ताक खान को फिल्म ‘वेलकम’ में उनके मजेदार किरदार के लिए खास तौर पर जाना जाता था।

फिल्म ‘वेलकम’ में उनका डायलॉग ‘मेरी एक टांग नकली है’ काफी मशहूर हुआ था। इस डायलॉग और अपने अंदाज से उन्होंने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी।

मुश्ताक खान ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। वह ‘वेलकम’, ‘गदर: एक प्रेम कथा’ और ‘जोड़़ी नंबर 1’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे थे। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी पर भी काम किया था।

मुश्ताक खान अक्सर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आते थे। छोटे किरदार होने के बावजूद वह अपनी एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींच लेते थे।

उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। उनके फैंस और साथी कलाकार उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

फिलहाल उनके निधन की वजह से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।