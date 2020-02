अमिताभ बच्चन के पहले मेकअप आर्टिस्ट का निधन, ट्वीट कर इमोशनल हुए बिग बी

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पहले मेकअप आर्टिस्ट पंढरी जुकर का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। पंढरी जुकर ने मुंबई में अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन ने पंढरी दादा के निधन की खबर फैन्स के साथ शेयर करते हुए इमोशनल ट्वीट किया। अमिताभ ने ट्वीट कर लिखा कि पंढरी जुकर का निधन। प्रार्थना और संवेदना। फिल्म इंडस्ट्री के अग्रणी और प्रतिष्ठित मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने सभी प्रमुख मेकअप आर्टिस्ट्स को ट्रेंड किया। शानदार, पेशेवर और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के इंसान। मेरा पहला मेकअप उन्हीं के द्वारा किया गया था।

बिग बी ने एक अन्य ट्वीट में पंढरी जुकर के साथ फोटो शेयर करते हुए उनको याद किया। इस ट्टीट में सदी के महानायक थोड़े भावुक नजर आए। बिग बी ने लिखा कि पंढरी जुकर नहीं रहे। मास्टर, आइकॉन और अल्टीमेट मेकअप आर्टिस्ट का निधन हुआ। उन्होंने सैकड़ो चेहरों को छुआ और उन्हें आकर्षक बनाया। उन्होंने सैकड़ों दिलों को छुआ था, जिससे वे हमारे प्रिय बन गए थे।

T 3445 – Pandhari Juker , passes away, prayers, condolences pioneer, iconic make up Artist, of Film Industry .. trained all the prominent makeup artists of today .. brilliant, professional and a most endearing personality .. my very first make up was done by him pic.twitter.com/skLeF0MWKM

मालूम हो कि पंढरी दादा के साथ बिग बी की अनेको यादें हैं उन्हीं में से एक किस्सा ये है कि जब अमिताभ गोवा में ‘सात हिंदुस्तानी’ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उस वक्त पंढरी दादा ने अमिताभ का मेकअप तो कर दिया लेकिन अचानक उन्हें मुंबई वापस जाना पड़ा। फिर जब तक पंढरी जुकर वापस गोवा नहीं लौटे, तब तक अमिताभ उसी मेकअप में रहे क्योंकि अमिताभ को डर था कि कहीं मेकअप निकल न जाए जिसके चलते अमिताभ ने पूरी शूटिंग के दौरान अपना मुंह तक नहीं धोया था।

T 3445 – Pandhari Juker .. no more .. the Master, the Icon, the Ultimate make up artist .. passes away ..

He touched hundreds of faces and enhanced them .. but it was the hundreds of hearts that he touched that endeared us to him ..

Prayers pic.twitter.com/zOk6Jx24DW

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 18, 2020