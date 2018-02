शहंशाह के 30 साल: तब अमिताभ बच्चन की खराब साख के चलते रिलीज पर था संकट

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन बहुत जल्द फिल्म ‘102 नॉट आउट’ और ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ में अलग तरह के किरदार को निभाते नजर आएंगे। वह फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्मों का इंतजार उनके फैन्स को हमेशा रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंडस्ट्री में खराब साख के चलते उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा था। अमिताभ की यह फिल्म ‘शहंशाह’ थी, जिसे अब 30 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म के 30 साल पूरे होने की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने रविवार को ट्विटर के माध्यम से बताया कि उनकी फिल्म को 30 साल पूरे हो गए। इस ट्वीट में अमिताभ ने फिल्म रिलीज नहीं किए जाने की बात का भी जिक्र किया है।

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर रविवार को लिखा, ‘शहंशाह के 30 साल..शानदार समय..एक वक्त आया जब फिल्म की रिलीज की थोड़ी उम्मीद बनी थी। मेरी विश्वसनीयता पर शक था, लेकिन देश के लोग बेहतर जानते थे। फिल्म ने बम्पर ओपनिंग की और सफलता हासिल की। धन्यवाद।’

T 2611 – 30 YEARS OF 'SHAHENSHAH' .. amazing times .. came at the time when there was little hope of its release .. because of attacks on my credibility .. but the people of the nation knew better .. had a bumper opening and success ! Thank you pic.twitter.com/wX4D1u5Rrk

