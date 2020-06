बॉलीवुड एकटर अली फजल की मां का निधन हो गया है। 17 जून 2020 को अली फजल की मां उज्मा सईद (Uzma Saeed) का लखनऊ में स्वर्गवास हुआ। उज्मा सईद के निधन की वजह स्वस्थ्य संबंधी परेशानी बताई जा रही है। अली फजल ने इस बात की जानकारी अपने ट्वीटर पर अपनी मां की एक फोटो शेयर करते हुए दी है। अली फजल ने लिखा, ‘मैं तुम्हारे लिए अपना बाकी जीवन जीऊंगा मिस यू अम्मा। यहीं तक था हमारा सफर पता नही क्यों। आप मेरी रचनात्मकता का माध्यम थीं। मेरा सब कुछ। आगे मेरे पास अल्फाज नही हैं। लव, अली।’

I’ll live the rest of yours for you. Miss you Amma. Yahi tak thhaa humaara, pata nahi kyun. You were the source of my creativity. My everything. Aagey alfaaz nahi rahe. Love, Ali. pic.twitter.com/hKyFMp6U1G

