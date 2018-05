अक्षय कुमार ने पेट्रोल के दाम वाला अपना ट्वीट किया डिलीट, जमकर हो रहे ट्रोल

पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण भारत सरकार को इस वक्त कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 22 मई को लगातार नौवें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। अब राजधानी दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल 76.87 रुपए प्रति लीटर हो गया है तो वहीं डीजल की कीमत 68.08 रुपए हो गई है। लगातार बढ़ रहे दामों के कारण आम आदमी इस वक्त काफी परेशान है। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन अब ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा इस मामले में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भी ट्रोल कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्षय का पेट्रोल और डीजल के दामों से क्या लेनादेना, जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, मामला यह है कि अक्षय कुमार ने आज से 6 साल पहले यानी 27 फरवरी 2012 के दिन पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। अक्षय ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब उन्होंने अपना यह ट्वीट हटा दिया है। Unofficial Sususwamy नाम के एक यूजर ने साल 2012 के अक्षय कुमार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनसे साइकिल मांगी थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अक्षय का वह ट्वीट डिलीट कर दिया गया।

Akshay Sir, Big Fan! Can you please lend me your bycycle? I'll get it cleaned. https://t.co/uVWnlF6h4o — Unofficial Sususwamy (@swamv39) May 20, 2018

अक्षय ने अपने ट्वीट में कहा था, ‘दोस्तों मुझे लगता है कि अब अपनी साइकिल साफ करके उसे रोड पर चलाने का वक्त आ गया है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी हो सकती है।’ अक्षय ने अब अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके बारे में उनकी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है और इसका कारण एक्टर खुद ही जानते हैं।

Hello @akshaykumar why have you deleted this old tweet of yours? At the rate we are going you’ll have to delete all political tweets before May 2014 pic.twitter.com/dejKNx9wR4 — Shivam Vij (@DilliDurAst) May 21, 2018

जनता से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों पर बोलने वाले इस बॉलीवुड एक्टर को 6 साल पुराना ट्वीट डिलीट करने के कारण अब काफी ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग अक्षय कुमार को एबीवीपी के प्रचारक कह रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘एबीवीपी प्रचारक, कैनेडियन सिटिजन और पद्मश्री से सम्मानित अक्षय कुमार ने पेट्रोल के बढ़ते दामों से जुड़ा हुआ अपना ट्वीट डिलीट कर दिया… जैसा कि अब पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वह अपने ट्वीट को रिट्वीट करें… या फिर ‘सरकार का चक्कर बाबू भईया’ जैसा मामला है।’

The ABVP Pracharak , Canadian Citizen , Padma Shri @akshaykumar Has Deleted His Tweet Regarding #Petrol Price Hike .. Request Him To Re-tweet it back As We Have Reached At Highest #FuelPrice Now .. Or is like 'sarkar ka chakkar babu bhaiyya' .. ! pic.twitter.com/XZmdqc3yJC — Niraj Bhatia (@bhatia_niraj23) May 21, 2018

Wonder why .@akshaykumar deleted this tweet. Maybe he doesn't have the STREANH to face public with increasing #petrolpricehike ? pic.twitter.com/wkAZYsYj5T — Mr Certitude (@Swapzz) May 21, 2018

I’m surprised why is nobody talking about the record high prices of Petrol & Diesel ? Had this been happening under Congress, .. ahh never mind !! And look who deleted his old tweet from 2012 abt the petrol price hike, Mr @akshaykumar !! God damn Chamchas ! #FuelPriceHike — Manisha Makhija (@makhija_mm) May 21, 2018

The price of petrol and diesel in the Modi government is skyrocketing, inflation is at its peak level, Before 2014, Amitabh, Ashok Pandit, Vivek Agnihotri, Akshay Kumar and Anupam Kher, who oppose rising prices of petrol and diesel, why silent? #FuelLootBySuitBoot @IYC pic.twitter.com/aL6CyLmvYz — संजीव शर्मा (@SanjeevINC) May 22, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App