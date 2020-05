बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना संकट के इस घड़ी में प्रवासियों के लिए असल हीरो बनकर उभरे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके इस नेक काम के लिए उनको मसीहा बताया जा रहा है। लोगों के तारीफ के बीच बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन भी खुद को सोनू सूद की तारीफ करने से रोक नहीं पाए, जिसका जवाब सोनू सूद ने दिया है।

अजय देवगन ने एक्टर की तारीफ में लिखा, ‘आप प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर वापस भेजने जैसा संवेदनशाली काम कर रहे हो, वह काबिलेतारीफ है। ईश्वर आपको खूब ताकत दे।’ वहीं सोनू सूद ने भी अजय देवगन के ट्वीट का जवाब दिया। लिखा, ‘शुक्रिया भाई। आप लोगों के शब्दों से मुझे और ताकत मिलेगी और मुझे दूसरे लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए उत्साह मिलेगा। ढेर सारा प्यार।’

उधर, यूजर्स भी अजय देवगन द्वारा तारीफ और सोनू सूद के दिए जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने तो सोनू सूद पर बकायदा एक कविता ही लिख डाली। यूजर ने लिखा- ‘तू विलेन भले है फिल्मों का, पर समझे सबके दर्द प्रिये! कितने भी चुलबुल आयें जायें, छेदी है असली मर्द प्रिये! किसी और के दर्द को देख , जो जाये उसमे कूद प्रिये! वो थके पैर भी याद रखेंगे, एक था सोनू सूद प्रिये!’ वहीं यूजर के इस कवितानुमा कमेंट पर एक यूजर ने जवाब दिया और लिखा कि सोनू सूद था नहीं, है। था की जगह है लिखो।

इसके साथ ही एक और यूजर ने सोनू सूद की तारीफ में कविता लिखी- ‘ईश्वर कहूँ खुदा कहूँ , गुरुनानक कहूँ या फिर कह दूँ तुझे जीसस। तेरा वजूद तो दिल में है, महसूस होता अब हर घड़ी। गरीबों का तू है फरिश्ता, चाहे कितनी भी आ पड़े मुश्किल, तू है वो जिसमे अब रब दिखता है।’

Thank you so much bhai. Words from you give me more power and encourages me to work harder on reuniting them with their loved onesLove u loads https://t.co/QEHn4BSLPq

— sonu sood (@SonuSood) May 26, 2020

एक यूजर ने अजय देवगन को जवाब देते हुए लिखा, ‘आप भी रियल सिंघम बन जाइए सर।’

