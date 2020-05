प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ होने पर ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े डॉक्टरों, हेल्थवर्करों की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने रिएक्शन दिया है।

अजय देवगन ने ट्वीट कर लिखा, ‘दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत ने एक करोड़ लाभार्थियों का लैंडमार्क क्रॉस कर लिया है। दो सालों के भीतर भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर मैं पीएम मोदी जी को बधाई देता हूं। एक सेहतमंद राष्ट्र ही मजबूत राष्ट्र होता है।’ इससे पहले पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘इस बात से हर भारतीय को गर्व महसूस होगा कि दो साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ पहुंच गई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है।’

The worlds largest health scheme #AyushmanBharat has crossed the landmark of 1 crore beneficiaries. A huge feat in under 2 years. I congratulate Shri @narendramodi ji on this milestone. A healthy nation is a strong nation!@PMOIndia @drharshvardhan @ibhushan @AyushmanNHA https://t.co/6A96lKGNOO

