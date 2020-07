बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवा का प्रमोशन किया जिसपर उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है। अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हैलो दोस्तों, अब मैं एक महीने से अधिक समय से IMMU 10T ले रहा हूं। यह एक प्रभावी इम्युनिटी बूस्टर है। इसने वास्तव में मेरे लिए काम किया है। यदि आप इसे आज़माना चाहते हैं, तो आजमा सकते हैं।’

Hi friends, I’ve been taking IMMU 10T for over a month now. It’s an effective immunity booster. It has really worked for me. If you are inclined to try it, it’s on @amazonIN #YouthSecrets

https://t.co/uJDnHVh6Ol

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 7, 2020