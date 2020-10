सुशांत सिंह राजपूत केस में सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी बात रखने को लेकर कमाल आर खान खूब चर्चा में बने रहे हैं। अब केआरके का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें वह बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं केआरके कहते हैं कि अगर इस बीच उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी इन सितारों की होगी। केआरके ने अपने ट्वीट में कहा कि उनको मारने की प्लानिंग की जा रही है।

केआरके के इस ट्वीट पर लोगों ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। केआरके ने लिखा-‘मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो करण जौहर, सलमान खान, साजिद नाडियावाला, अक्षय कुमार और आदित्य चोपड़ा इसके जिम्मेदार होंगे। ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं।’ केआरके ने इस ट्वीट में पीएम मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपतिभवन, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे औऱ टाइम्स नाऊ को भी टैग किया।

KRK के इस ट्वीट के बाद फैंस कहने लगे- ‘बनना है तो केआरके जैसा बनो।’ एक ने कहा- सर हम आपके साथ हैं, आप डरना नहीं। तो कोई बोला- यहां अलग लेवल की कॉमेडी चल रही है। एक यूजर ने कमाल का मजाक उड़ाते हुए कहा- ये कंगना रनौत का फीमेल वर्जन है। एक यूजर ने लिखा- यार उनके पास और कोई काम नहीं है क्या?

I want to tell to everyone that if anything will happen to me, then @karanjohar @BeingSalmanKhan #SajidNadiadwala @akshaykumar and #AdityaChopra will be responsible coz these people have planned to finish me. @PMOIndia @AmitShah @rashtrapatibhvn @republic @TimesNow @IndiaToday!

— KRK (@kamaalrkhan) October 13, 2020