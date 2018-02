वेलेंटाइन्स डे पर आमिर सुन रहे हैं अपना ही ये वाला गाना, बोले आज के लिए ये परफेक्ट सॉन्ग है

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई रोमांटिक फिल्में दी हैं। वह दिल, कयामत से कयामत तक, मन, फना, राजा हिंदुस्तानी जैसी कई सुपरहिट रोमांटिक फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज करते आए हैं। वहीं सोशल मीडिया के जरिए आमिर ने बताया है कि वह वेलेंटाइन्स डे के खास मौके को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने फैन्स के साथ साझा करने के लिए ट्विटर पर स्टेटस शेयर कर बताया कि वह वेलेंटाइन्स डे के मौके पर अपनी फिल्म के एक पसंदीदा गाने को सुन रहे हैं।

आमिर ने कुछ घंटे पहले ट्विटर पर बताया कि वह वेलेंटाइन्स डे पर अपनी ही फिल्म के हिट गाने को सुन रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘दोस्तों, वेलेंटाइन्स डे के मौके पर मैं अपना गीत पहला नशा..पहला खुमार सुन रहा हूं। इस दिन के लिए यह गाना परफेक्ट हैं और मुझे कहना होगा कि यह मेरे पसंदीदा गीतों में से एक है। आप सभी को वेलेंटाइन्स डे की शुभकामनाएं’। उनके इस ट्वीट पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने रिप्लाई किया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी आमिर के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा, ‘हैप्पी वेलेंटाइन्स डे भाई’।

Hey guys, listening to my song Pehla Nasha on Valentine’s Day! Ideal song for this day :-). And, I must say it's one of my own favourites. Wishing all of you a happy Valentine’s Day!

— Aamir Khan (@aamir_khan) February 14, 2018