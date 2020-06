बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में अपना 35 वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें विश करने वालों की लाइन लग गई। सोनम कपूर को उनके इस खास दिन पर फैंस के अलावा बॉलीवुड सिलेब्रिटीज ने भी विश किया। इसी कड़ी में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने जब सोनम कपूर को बर्थडे विश करते हुए ट्विटट पर लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे सोनम कपूर आप और बेहतर करें।’ तो एक्ट्रेस ने उनको जवाब दिया, ‘शुक्रिया अनुराग कश्यप आप के साथ काम करने के लिए मैं बेसब्र हूं।’ जिसके बाद ट्रोलर्स सोनम के पीछे पड़ गए।

Happy birthday girl and more power to you @sonamakapoor

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) June 9, 2020