बॉबी देओल अपनी दूसरी पारी में लगातार अलग और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं चुन रहे हैं, लेकिन अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ को लेकर वह शुरुआत में काफी झिझक में थे। यह एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें बॉबी एक ऐसे टीवी स्टार का किरदार निभा रहे हैं, जिस पर उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड रेप का आरोप लगाती है। इस गंभीर और डार्क रोल को लेकर बॉबी को शक था कि वह इसे निभा पाएंगे या नहीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉबी ने इस फैसले पर अपने परिवार से सलाह ली। उनके परिवार को भी यह रोल थोड़ा अलग और जोखिम भरा लगा, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र ने उन्हें हिम्मत दी।

धर्मेंद्र ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने भी अपने करियर के दौरान सत्यकाम, अनुपमा और दिल्लगी जैसी ऑफबीट फिल्मों में काम किया था। उन्होंने बॉबी से कहा कि एक्टर को नए प्रयोग करने से डरना नहीं चाहिए और ‘जाकर यह मौका ले लो।’

पिता की इस सलाह के बाद बॉबी ने तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी। हाल के वर्षों में उन्होंने आश्रम, एनिमल और अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद को एक मजबूत अभिनेता के रूप में फिर से स्थापित किया है।

बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। हाल ही में स्क्रीन अवॉर्ड शो में अपने पिता के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेते हुए भावुक भी हो गए थे और कहा कि उनके पिता की वजह से ही उन्हें इंडस्ट्री में इतना प्यार मिला है।

फिल्म ‘बंदर’ को लेकर बॉबी ने कहा कि यह उनके करियर के सबसे अलग किरदारों में से एक है। उन्होंने माना कि वह अक्सर बड़े और हीरोइक रोल्स के आदी हो जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में अनुराग कश्यप ने उनसे अलग तरह की परफॉर्मेंस निकलवाई।

‘बंदर’ का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है और यह 5 जून को भारत में रिलीज़ होने वाली है। इसमें सान्या मल्होत्रा, सबा आजाद, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमार और जोजू जॉर्ज जैसे कलाकार नजर आएंगे।