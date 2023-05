Bloddy Daddy Trailer Release: खतरनाक अंदाज में नजर आए शाहिद कपूर, ब्लडी डैडी बन मचाया बवाल

Bloody Daddy Trailer Release: शाहिद कपूर की फिल्म ‘ब्लडी डैडी’ 9 जून को ओटीटी के जियो सिनेमा पर रिलीज होने वाली है।

ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज (फोटो-ट्विटर)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram