Blank Box Office Collection Day 3: सनी देओल और करण कपाड़िया स्टारर फिल्म ब्लैंक दर्शकों को पसंद तो आ रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। 3 मई को सिनेमाघरों में आई फिल्म BLANK को क्रिटिक्स, सेलेब्स और ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। फिर भी पहले दिन में फिल्म ने 97 लाख रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ब्लैंक ने 1.17 करोड़ रुपए कमाए थे। रविवार को फिल्म ने कितना कलेक्ट किया यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

फिलहाल फिल्म ब्लैंक ने टोटल 2.14 करोड़ रुपए कमाए लिए हैं। आपको बता दें, सनी देओल की ये फिल्म देशभर में 1255 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। इन सिनेमाघरों में कुल मिला कर हर रोज 4015 शोज दिखाए जा रहे हैं। इस फिल्म से करण कपाड़िया अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत कर रहे हैं। करण कपाड़िया इस फिल्म से डेब्यू मार कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाते नजर आ रहे हैं। करण कपाड़िया की इस फिल्म को अक्षय कुमार का पूरा-पूरा सपोर्ट मिला है।

#Blank witnesses minimal growth on Day 2… The 2-day total remains extremely low… Fri 97 lakhs, Sat 1.17 cr. Total: ₹ 2.14 cr [1255 screens / 4015 shows per day]. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 5, 2019