Blackmail Movie Review: जानिए इरफान खान की इस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में क्या कुछ है खास

बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान की फिल्म ‘ब्लैक मेल’ शुक्रवार को यानी की आज रिलीज हो चुकी है । ‘देल्ही बेली’ के डायरेक्टर अभिनय देव द्वारा निर्देशित फिल्म में इरफान खान देव के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में इरफान खान के साथ कीर्ति कुल्हारी, अरुणोदय सिंह, दिव्या दत्ता, ओमी वैद्य, उर्मिला मातोंडकर, अतुल काले और गजराज राव ने स्क्रीन शेयर की है। फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से पांच में से चार स्टार्स दिए गए हैं। फिल्म में कॉमेडी और थ्रिलर पर आधारित है।

यदि फिल्म की कहानी की बात करें तो देव(इरफान खान) एक टॉयलेट पेपर सेल्समैन है। एक दिन देव अपने काम से जल्दी घर जाकर पत्नी को सरप्राइज देने का फैसला करता है जब देव अपने घर पहुंचता है तो पत्नी को किसी और आदमी के साथ बेड पर देखता है। इसके बाद देव अपनी पत्नी की हरकत को देखने के बाद प्रेमी रंजीत (अरुणोदय सिंह) को ब्लैकमेल करता है और वह इसमें सफल भी हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देव के ब्लैकमेल के प्लान के बारे में बाकी लोगों को पता लगता है। इसके बाद फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स किसी न किसी को ब्लैकमेल करने लगते है। यहां तक कि खुद देव ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है और यही से फिल्म में मजेदार मोड़ आता है। कहा जा रहा है कि लंबे समय के बाद ऐसी मजेदार फिल्म रिलीज हो रही है।

#OneWordReview…#Blackमेल: BRILLIANT.

Rating:- ⭐️⭐️⭐️⭐️

One of those brave attempts that defy the stereotypes… Also, one of the best wild-wacky-quirky comedies to come out of the Hindi film industry… Strongly recommended!

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 4, 2018