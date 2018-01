बाहुबली-2 के ‘लेखक’ की नई पेशकश, हॉलीवुड मूवी ‘ब्लैक पैंथर’ का हिंदी ट्रेलर रिलीज, देखें

28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘बाहुबली-2’ की स्क्रिप्ट को हिंदी में लिखने वाले लेखक मनोज मुंताशिर की नई पेशकश जल्द ही सिनेमाघरों में होगी। एपिक मूवी बाहुबली-2 की हिंदी स्क्रिप्ट लिखने वाले मनोज ने अपकमिंग मार्वेल मूवी ‘ब्लैक पैंथर’ के लिए हिंदी वर्जन के लिए डायलॉग्स लिखे हैं। ब्लैक पैंथर का हिंदी ट्रेलर आज रिलीज हो गया है और इसे ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

फिल्म के ट्रेलर को इंडिया मार्वेल नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। फिल्म 16 फरवरी को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बता दें कि मुंताशिर एक मशहूर लेखक हैं जो गानों के बोल और टीवी सीरियल्स व फिल्मों के लिए डायलॉग्स और स्क्रिप्ट लिखते हैं। उन्होंने एस.एस. राजामौली निर्देशित फिल्म बाहुबली-2 की हिंदी स्क्रिप्ट लिखी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में प्रभास लीड रोल में थे और राणा दग्गुबाती निगेटिव रोल में थे।

ब्लैक पैंथर मार्वेल की बहुप्रतीक्षित फिल्म है जिसका अंग्रेजी ट्रेलर काफी पहले ही रिलीज किया जा चुका है। इसके हिंदी ट्रेलर को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेलर को रिलीज किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया है।

#Baahubali [Hindi] writer Manoj Muntashir to pen dialogue for the dubbed Hindi version of Marvel's #BlackPanther… 16 Feb 2018 release… Hindi trailer link: https://t.co/wFyM6kelt0

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 22, 2018