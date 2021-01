दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव का मामला गरमा गया है। आईटीओ पर प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। उधर, लाल किले के अंदर भी प्रदर्शनकारी घुस गए थे और अपना झंडा लहरा दिया था। अब प्रदर्शन के कई वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस के जवान और किसानों के बीच झड़प होती दिख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का दावा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। खास राजनीतिक दलों के लोग प्रदर्शन में घुस गए थे और उन्होंने ही उपद्रव किया।

इसी बीच भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राकेश कहते हैं, ”मान नहीं रही है, ज्यादा कैड़ी पड़ रही है सरकार। अपना ले आना झंडा भी लगाना है, और लाठी-गुद्दी भी रखियो झंडा लगाने के लिए… समझ जइयो सारी बात… ठीक है, तिरंगा भी लगा लियो उस पर… अब बहुत हो लिया”।

राकेश टिकैत इस वीडियो में आगे कहते हैं, ‘अब आ जाओ सारे… जमीन बचाने के लिए, अब जमीन नहीं बच रही….’।ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल के बाद अब राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने सफाई भी दी है। राकेश टिकैत से जब यह पूछा गया कि आप इस तरीके से लोगों को भड़का रहे थे तो उन्होंने कहा, ‘झंडा किस चीज में लगता है?

#WATCH | Undated, viral video of Rakesh Tikait appealing to his supporters to be armed with lathis & be ready to save their land.

Parvina with details. pic.twitter.com/90IFV0hh94

