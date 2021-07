भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीते कई महीनों से दिल्ली से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत कई बार कह चुके हैं कि जबतक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वह अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत ने संसद के बाहर धरना देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान वह किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे।

राकेश टिकैत ने कहा, ‘200 लोग बस से संसद की तरफ जाएंगे। हम उन्हें किराया देंगे। संसद की कार्यवाई के दौरान हम बाहर धरना देंगे। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। आज इस मामले पर हम लोग मीटिंग करेंगे और यहीं से इस धरना-प्रदर्शन की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।’ राकेश टिकैत के इस बयान पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आई है। कुछ यूजर्स ने उनका समर्थन किया तो कुछ उनके इस फैसला का विरोध भी किया है।

अंश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘दिल्ली से पहले यूपी तो आओ प्रदर्शन करने।’ ट्विटर यूजर राजू ने लिखा, ‘राकेश टिकैत किसानों को कृषि कानून पर गलत सलाह देकर गुमराह कर रहे हैं। वह खुद को नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। असली किसान ऐसे प्रदर्शन से खुद को अलग रख रहे हैं।’ ट्विटर यूजर अराध्य सक्सेना लिखती हैं, ‘वह यूपी चुनाव तक बैठेंगे अगर पंजाब चुनाव में काम नहीं बन पाता है।’

200 people will go there(towards Parliament) by bus. We’ll pay the fare. We’ll sit outside Parliament while proceedings will continue in the House. It’ll be peaceful protest. Today we’ll have a meeting & we’ll plan strategy: Rakesh Tikait, BKU

