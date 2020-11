Sambit Patra Slams AIMIM Gets Trolled: बिहार विधानसभा में शपथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के एक विधायक ने उर्दू में शपथ लिया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का उपयोग किया। साथ ही इसी नाम की वकालत भी की। इस घटनाक्रम को लेकर सियासी पारा गरमा गया है और विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर एआईएमआईएम को घेरा है।

उन्होंने ओवैसी की पार्टी के विधायक के उर्दू में शपथ लेने और हिंदुस्तान की जगह भारत के इस्तेमाल से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘मात्र 5 विधायक चुने गए हैं AIMIM के और उन्होंने “हिंदुस्तान” बोलना वर्जित कर दिया। मित्रों, सोचिए अगर ये 50 विधायक होते तो “भारत” भी ना बोलते। आज “हिंदुस्तान” गया है, कल “भारत” की बारी है। हैदराबाद के मित्रों सोच कर वोट करना।’

“AIMIM MLA uses Bharat in place of Hindustan in Oath”

मात्र 5 विधायक चुने गए है AIMIM के और उन्होंने “हिंदुस्तान” बोलना वर्जित कर दिया ..मित्रों सोचिए अगर ये 50 विधायक होते तो “भारत” भी ना बोलते।

आज “हिंदुस्तान” गया है ..कल “भारत” की बारी है!!

हैदराबाद के मित्रों सोच के वोट करना pic.twitter.com/f4P9p6SUOO

— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 24, 2020