कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दावा किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है, तब तक वह आंदोलन को यूं ही जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। इससे इतह हाल ही में भाजपा प्रवक्ता भी किसान नेता राकेश टिकैत से डिबेट में भिड़ती नजर आईं। उन्होंने राकेश टिकैत पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे घर में भी गन्ने की किसानी है।

भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने डिबेट के दौरान जमकर राकेश टिकैत पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, “मेरे घर में भी गन्ने की किसानी है सुन लीजिए आप। अगर चीनी फैक्ट्री बकाया देगी, आप सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।”

नुपुर शर्मा ने अपने बयान में आगे कहा, “गन्ने की फसल पर एमएसपी नहीं होती, एसआरपी होती है। तो आप यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसी सरकार ने आपको 10 रुपये की जगह 285 रुपये प्रति क्विंटल एसआरपी दी है। आप यह तो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पर बैन लग गया।”

