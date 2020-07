बॉलीवुड की खान तिकड़ी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोर्चा

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने बॉलीवुड की खान तिकड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन तीनों की प्रॉपर्टीज की जांच की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा ‘खान तिकड़ी कि भारत और विदेशों की संपत्ति, खासकर दुबई प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। इन लोगों को किसने और क्यों वहां बंगले और प्रॉपर्टीज गिफ्ट किये, इसकी तह तक जाना जरूरी है। एसआईटी, ईडी, CBI और आईटी डिपार्टमेंट को इसकी जांच करनी चाहिए’। स्वामी ने लिखा ‘क्या ये तीनों कानून से ऊपर हैं?’।

The assets created by these 3 Khan Musketeers in India and abroad especially in Dubai need to be investigated . Who gifted them bunglows and properties there and how they bought it and the cartelisation needs to be investigated by SIT of ED , IT and CBI. Are they above the law?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 11, 2020