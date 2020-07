बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर से फैंस के साथ-साथ सेलेब्स को भी काफी धक्का लगा है। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री के तीनों खानों पर निशाना साधा है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘क्या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या पर बॉलीवुड के तीन बाहुबली सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान चुप हैं?’ सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा, ‘ स्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान इंडस्ट्री में केवल नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं आउटसाइडर्स को नही।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी बेहद जरूरी है।’

Are the three musketeers of Bollywood Salman Khan, Sharukh Khan and Aamir Khan silent on so called suicide of Sushant Rajput ?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 10, 2020