बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बॉलीवुड फिल्ममेकर महेश भट्ट पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, ‘क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम अशरफ भट्ट रख लिया है? यदि नहीं तो प्लीज उनसे पुलिस रिकॉर्ड को सही करने के लिए कहें।’

सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी पढ़ा जा रहा है और यूजर्स जमकर इसपर रिएक्ट कर रहे हैं। मोहित ने लिखा, ‘स्वामी जी, पूरा बॉलीवुड भ्रष्टाचार, ड्रग्स और राष्ट्रविरोधी होता जा रहा है। राष्ट्र को आपकी जरूरत है, सफाई एजेंट लाइफबॉय की तरह जो कि 99.9% कीटाणु को बॉलीवुड से बाहर कर दे।’ शैलेश राय ने लिखा, ‘डेविड कोलमैन हेडली के साथ भट्ट परिवार के संबंध की जांच क्यों नहीं की गई यह भी एक सवाल है।’

Swami ji, the whole Bollywood is an epicentre of corruption, drugs and anti national people. Nation needs you, the cleansing agent who would flush out the 99.9% kitanu like Lifebuoy out of Bollywood. — Mohit Pareek (@mohitpareek86) September 2, 2020

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘स्वामी जी सरकार जानती है, लोग जानते हैं, पुलिस जानती है, राजनेता जानता है, लेकिन फिर भी हम भट्ट या किसी बॉलीवुड गैंग के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि वे इतने शक्तिशाली हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां चुनाव क्यों होते हैं। ऐसे में सभी एजेंसियों को इन ड्रगिस्ट और बॉलीवुड के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।’

Swamy ji Govt knows, People knows, Police knows, Politician knows but we as country, India..cant do anything to Bhatt or any Bollywood gang. If they are so powerful, we cant do anything.why we are having election,, Let all agencies reports to this druggist, mafia of bollywood. — The Blunt ObsErver (@AskAbhiNow) September 2, 2020

वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘ हमारे समाज जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है उसमें नशीले पदार्थों से लड़ना एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामला है जिसे जब पीएम के संज्ञान में लाया जाए तो फिर उन्हें इसपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बोस्टन के अनुभव के बाद, Congi hacks को नर्वस होना चाहिए।’

Fighting narcotics in society including Bollywood is a national security matter which when brought to the knowledge of PM, he must make take a call. Of course after the Boston experience of Fmr President of Congress, Congi hacks should be nervous — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 1, 2020

बता दें कि इससे पहले जब आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चढ्डा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की पत्नी एमीन एर्दोगन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉलीवुड के खान अभिनेताओं पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि देश में कोरोना का संकट चल रहा है। ऐसे में अमिर खान को देश लौटने पर क्वारंटीन होना चाहिए। आमिर भी उन तीन खान मस्किटियर्स में से एक हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो