दिल्ली हाई कोर्ट ने द्वारका में 250 बेड्स के कोविड फैसिलिटी युक्त हॉस्पिटल की गलत जानकारी देने पर अरविंद केजरीवाल सरकार को खरी खोटी सुनाई है। दिल्ली सरकार ने 10 मई को कहा था कि द्वारका के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के लिए 250 बेड्स काम कर रहे हैं जो कि गलत जानकारी थी। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है। इस पूरे मामले पर अभिनेता और बीजेपी के उत्तरी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है।

मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘अब उच्च न्यायालय ने भी पकड़ा अरविंद केजरीवाल सरकार का झूठ! हाई कोर्ट ने लगाई लताड़.. दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि द्वारका में 250 बेड्स का कोविड हॉस्पिटल काम कर रहा है। शनिवार को मीडिया में इसकी खबरें भी आ गईं लेकिन मंगलवार को 72 घंटे बाद एक मरीज़ की भी भर्ती नहीं हुई।’

मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर कुछ यूजर्स उनसे ही सवाल पूछने लगे। लोगों ने कहा कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए कोविड महामारी में क्या कर रहे हैं। दुर्वासा नाम के एक यूजर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के समय की मनोज तिवारी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘तिवारी मस्ती में, आग बस्ती में। अपने चुनाव क्षेत्र से पिछले 3 महीनों से गायब हैं। बीजेपी ने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है।’

अब उच्च न्यायालय ने भी पकड़ा @ArvindKejriwal Gov का झूठ! HC ने लगाई लताड़..

Delhi government claimed that a 250 bed Covid hospital was functional in Dwarka. Handout media reported it on Saturday. But on Tuesday, 72 hours later, there wasn’t a single admission!#justFYI

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) May 12, 2021