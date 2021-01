हाल ही अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज ‘तांडव’ विवादों में है। आरोप है कि ‘तांडव’ वेब सीरीज में हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान किया गया है। इसे लेकर वेब सीरीज के मेकर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

महाराष्ट्र के भाजपा विधायक राम कदम ने ‘तांडव’ वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ घाटकोपार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वेब सीरीज के निर्माताओं पर हिन्दू देवी-देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वेब सीरीज के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। एनडीटीवी के मुताबिक राम कदम ने कहा है,’ सीरीज के निर्माता-निर्देशक को हाथ जोड़कर और घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो चौक-चौराहे पर जूते मारे जाएंगे।’

इससे पहले राम कदम ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’आखिरकार क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिन्दू देवी-देवताओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। ताजा उदाहरण नई वेब सीरीज ‘तांडव’ है। सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा हैं जो हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाला हिस्सा हटाना होगा। एक्टर जीशान अयूब को माफ़ी मांगनी होगी। जब तक जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा।’

OTT प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था की भी की है मांग : भाजपा विधायक राम कदम ने OTT प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था की मांग की है। राम कदम ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’जैसे फ़िल्म और सीरियल की समीक्षा करने के लिए सेंसर बोर्ड की व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज की समीक्षा के लिए बनाई जाए। यह मांग करते हुए पत्र श्री प्रकाश जावड़ेकर को लिख रहा हूँ।’

Maharashtra: BJP MP Manoj Kotak writes to Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar, requesting him to ban web series ‘Tandav’.

“It seems that makers of Tandav have deliberately mocked Hindu Gods & disrespected Hindu religious sentiments,” he writes. https://t.co/OqhUrdNU4M pic.twitter.com/Ixao1eL2F5

— ANI (@ANI) January 17, 2021